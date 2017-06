Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) -



Namirial, mit seinem Hauptsitz in Senigallia (Italien) und lokalen Niederlassung f[r Softwarentwicklung und Vertrieb in Italien, Österreich, Rumänien, den USA und Brasilien, erhielt heute die Zulassung gemäß einem italienischen Programm zur elektronischen Identitätsprüfung namens SPID.



SPID ist ein elektronisches Identitätssystem, das über ein einziges Konto den Zugriff auf Onlineservices ermöglicht, die Teil einer Gemeinschaft sind. Als Anwender zugelassen sind natürliche oder juristische Personen, die damit mittels eines einzigen Nutzernamens und Passworts Online-Transaktionen problemlos und nach höchsten Sicherheitsstandards durchführen können.



SPID wird zwar nach italienischer Gesetzgebung reguliert, aber laut EU-Verordnung 910/2014 (besser bekannt als eIDAS) ist eine grenzübergreifende Authentifizierung zwischen Mitgliedsstaaten zulässig, solange die nationalen eID-Programme der Kommission bekanntgegeben und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden.



"Die Tatsache, dass wir die SPID-Zulassung erhalten haben, bestätigt unseren Beitrag dazu, unser Land und die Europäische Union bei einem Umstieg auf eine komplett digitale Abwicklung zu unterstützen", so Claudio Gabellini, Mitgründer von Namirial. Wir haben diesen Prozess vor zehn Jahren mit einem elektronisch eingetragenen Lieferdienst begonnen, und heute bieten wir die ganze Palette an eIDAS Trust Services für EU-Mitgliedsstaaten an - darunter alle Arten von elektronischen Unterschriften."



"eID ist die Grundlage sämtlicher Trust Services", erklärt Antonio Taurisano, General Manager, Digital Transaction Management (DTM) bei der Namirial Group. "Und es ist der Grundpfeiler unserer Wachstumsstrategie. Die digitale Identität, in Verbindung mit unserer DTM-Plattform eSignAnyWhere, wird es unseren Kunden und Partnern ermöglichen, sichere Transaktionen in allen Ländern und von allen Geräten aus abzuwickeln."



Mit Namirial ID lässt sich eine digitale Identität ganz problemlos erstellen - es müssen lediglich ein Benutzername und ein Passwort ausgewählt und die erforderlichen Personendaten eingegeben werden. Bis zum Ende diese Jahres ist Namirial ID für natürliche Personen noch kostenlos und der Preis für juristischen Personen hängt von den erforderlichen Dienstleistungen ab.



Namirial ist ein Anbieter von Trust Services (Vertrauensdienste im digitalen Umfeld) mit einem Schwerpunkt auf dem rasch wachsenden Markt für die Abwicklung digitaler Transaktionen, einschließlich rechtskräftiger elektronischer Unterschriften, Verwaltung und Nachverfolgung von Dokumentenverläufen, der Durchführung sicherer Transaktionen sowie der sicheren Datenspeicherung. Das Unternehmen befindet sich als führender Anbieter in einer einzigartigen Position, dank des Umfangs und der Tiefe seines Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, die um eine ganzheitliche Plattform herum angesiedelt sind, welche sämtliche Anwendungsfälle, verschiedenste Arten von eIDAS-konformen Unterschriften und diverse Anwendererlebnisse nahtlos unterstützen kann.



