Rye Patch Gold schließt Bought Deal-Privatplatzierung in Höhe von 10 Mio. $ ab

Vancouver (British Columbia), 29. Juni 2017. Rye Patch Gold Corp. (Rye Patch oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297397) (TSX-V: RPM, OTCQX: RPMGF, FWB: 5TN) freut sich, den Abschluss seines am 6. Juni 2017 gemeldeten Prospektangebots bekannt zu geben, in dessen Rahmen das Unternehmen insgesamt 38.470.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu einem Preis von 0,26 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von 10.002.200 Dollar) (das Angebot) emittiert hat. Rye Patch gewährte den Zeichnern außerdem eine Überzuteilungsoption auf den Kauf von bis zu 5.770.500 weiteren Aktien zu einem Preis von 0,26 Dollar pro Aktie, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschlussdatum des Angebots zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann.

Das Angebot wurde von PI Financial Corp. geleitet und beinhaltete Canaccord Genuity Corp. und Industrial Alliance Securities Inc. als Zeichner. Das Unternehmen zahlte an die Zeichner eine Barprovision in Höhe von fünf Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem Angebot. Das Unternehmen emittierte an die Zeichner außerdem Vergütungsoptionen, die bis 29. Dezember 2018 ausgeübt werden können, um insgesamt 769.400 Aktien zu einem Preis von 0,26 Dollar pro Aktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die fortlaufende Erweiterung der Mine Florida Canyon Gold, für zusätzliches Beförderungsequipment bei der Mine, für Ressourcenerschließungen und Explorationsbohrungen bei der Mine sowie als Betriebskapital zu verwenden.

Das Angebot unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die Wertpapiere, die in Zusammenhang mit dem Angebot emittiert werden oder emittiert werden können, wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapieren eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Rye Patch Gold Corp.

Rye Patch Gold Corp. ist ein auf Nevada fokussiertes Tier-1-Edelmetall-Abbauunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Erschließung und der Exploration eines 180 Quadratkilometer großen Landpakets entlang des vielversprechenden Abschnitts Oreana im mittleren Westen von Nevada beschäftigt. Rye Patch, das seine starke finanzielle Position und seinen Barbestand nutzt, um den Bergbaubetrieb Florida Canyon Gold zu erwerben, kontrolliert nun eine Plattform mit Bergbaubetrieben, Ressourcenprojekten und beträchtlichem Explorationspotenzial. Die Kombination aus einem Abbau- und einem Wachstumsprofil entlang eines großen Goldabschnitts in Nevada bringt Rye Patch in eine günstige Position, um ein aufstrebender mittelständischer nordamerikanischer Edelmetallproduzent zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ryepatchgold.com.

Für das Board of Directors William Howald William C. (Bill) Howald, CEO & President

-

Nähere Informationen erhalten Sie über: Rye Patch Gold Corp info@ryepatchgold.com Tel.: (604) 638-1588 Fax: (604) 638-1589 In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die Nettoeinnahmen aus dem Angebot und den beabsichtigten Verwendungszweck der Einnahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als inkorrekt herausstellen könnten. Diese Annahmen beziehen sich unter anderem auf Folgendes: benötigtes Kapital für die Minenerschließung und -erweiterung; allgemeine Wirtschaftslage und Finanzmärkte; Zeitplan und Höhe von Kapitalaufwendungen; Fluktuationen auf den Währungsmärkten sowie Auswirkungen behördlicher Regulierungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich infolge der Risikofaktoren erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich des erforderlichen Kapitals für die Minenerschließung und -erweiterung; des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen; der Ergebnisse von Explorationsarbeiten in Mineralkonzessionsgebieten; der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten; Fluktuationen von Wechselkursen (insbesondere des Kanadischen und des US-Dollars) sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen gültig sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu ändern, wenn sich diese Ansichten, Schätzungen, Meinungen oder andere Umstände ändern sollten - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

