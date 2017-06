Frankfurt - Am letzten Tag der Woche stehen Preiszahlen im Mittelpunkt des Interesses, berichten die Analysten der Helaba.Die Schnellschätzung der EWU-Teuerung dürfte keinen verstärkten Inflationsdruck anzeigen. Zwar sei die deutsche Teuerungsrate vorläufigen Angaben zufolge gestiegen, dafür seien die Raten in Italien und Spanien zurückgegangen. Zudem gebe es derzeit von monetärer Seite keine Anzeichen für erhöhten preislichen Druck. Das EZB-Ziel von unter aber nahe 2 Prozent werde verfehlt. Auch die Kernteuerungsrate werde wohl im Bereich von 1,0% liegen. Insofern bestehe von dieser Seite kein erhöhter Handlungsbedarf für die Zentralbank. Präsident Draghi habe am Dienstag mit konjunkturoptimistischen Äußerungen und dem Hinweis, dass die Inflation gegenwärtig von temporären Faktoren gedämpft würde, Spekulationen auf eine geldpolitische Wende ausgelöst. Zwar sollten die Aussagen laut EZB vom Markt fehlinterpretiert worden sein, Zinsspekulationen hätten sich aber nicht zurückgebildet. Fraglich ist, ob es heute dazu kommen wird, denn Potenzial für ein Unterschreiten der Konsensschätzung von 1,2% VJ machen die Analysten der Helaba nicht aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...