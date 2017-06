Hamburg - Die Ölpreise konnten sich in der vergangenen Woche von dem Preissturz der vergangenen Woche erholen und die Verluste nahezu vollständig wettmachen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Nordseesorte Brent notiere aktuell bei 47,70 US-Dollar/Barrel (Stand: 29.06.2017). Getragen worden sei die Preisentwicklung durch Fortschritte beim Öllagerabbau in den USA und der Erwartung einer steigenden Nachfrage während der Sommermonate. Zwar habe es in dieser Woche einen marginalen Aufbau der Rohölvorräte um 100 Tsd. Barrel/Tag gegeben, was vor allem aber einen Abbau bei der staatlich kontrollierten Ölreserven (SPR) geschuldet sei. Dagegen habe es einen erneuten kräftigen Abbau der Benzinvorräte gegeben, was bereits ein Vorgeschmack auf die Sommerfahrsaison geben dürfte und auch Spiegelbild einer nun höheren Nachfrage in den USA sei, nachdem diese in den vergangenen Wochen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

