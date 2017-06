In den vergangenen Monaten konnte der Goldpreis in der Regel zulegen, sofern sich der US-Dollar schwächer zeigte. Doch gegenwärtig profitiert der Goldpreis nicht hiervon und Erholungen wurden in den vergangenen Handelstagen eher zum Abverkauf genutzt. Die Dochte an den jüngsten Tageskerzen als auch eine längere schwarze Kerze vom Montag mahnen zur Vorsicht - seit dem kräftigen Rücksetzer von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...