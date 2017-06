Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer muss nach geschäftlichen Problemen in den Bereichen Crop Science und Consumer Health seine Konzernprognosen für das laufende Jahr senken. Der Leverkusener Pharma- und Pflanzenschutzkonzern erwartet im Pflanzenschutz eine einmalige Belastung des bereinigten EBITDA in Volumen von 300 bis 400 Millionen Euro für das zweite Quartal. Ursache seien unerwartet hohe Warenbestände nach der Erntesaison in Brasilien.

Überdies läuft das Geschäft auch in der Sparte für Gesundheitsprodukte schwächer. Belastend wirkten sich auch Währungseffekte aus.

Bayer wird deshalb bei Vorlage der Halbjahreszahlen die Umsatz- und Ergebnisprognosen für die beiden Sparten anpassen. Auch eine Anpassung der Konzernprognose für Umsatz und Ergebnis werde nötig. Bayer hatte die Aussichten noch im April wegen der guten Entwicklung bei Covestro erhöht. Hier und in der Pharmasparte laufe das Geschäft weiter stark, erklärte der Konzern jetzt. In der Tiergesundheit entspreche die Entwicklung den Erwartungen.

