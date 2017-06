Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in die letzte Sitzung des ersten Halbjahres 2017 gestartet. Mit den gestrigen Abgaben hatte sich der Leitindex SMI bereit klar vom erst am Dienstag markierten Jahreshoch bei 9'146 Punkten entfernt. Am positiven ersten Semester ist aber kaum noch zu rütteln. Zum gestrigen Schlussstand beträgt das SMI-Plus seit Jahresbeginn 8,8%.

Es gebe derzeit keine fundamentalen Gründe, um auf einen weiteren Anstieg zu setzen, heisst es von Marktteilnehmern. Zinsen, Öl und Währungen würden derzeit für Unsicherheit sorgen. Der Ausverkauf an den Bondmärkten deute auf ein Ende der ultralockeren Zinspolitik hin, lauten Kommentare. Die Vorgaben aus den USA und Asien waren verhalten. Am Morgen kamen gute Zahlen vom deutschen Einzelhandel und am Vormittag folgen noch die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Am Nachmittag wird der PMI Chicago aus den USA im Fokus stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.35 Uhr 0,09% tiefer bei 8'935,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,08% auf 1'406,17 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) büsst 0,11% ein auf 10'139,73 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Plus, 13 im Minus und einer (Vifor) unverändert.

Richtungsgebend sind erneut die Schwergewichte, die den SMI bereits am Vortag deutlich belastet hatten. Roche (GS -0,5%, ...

