FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Adidas haben sich am Freitag mit plus 2,9 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt. Puma legten im insgesamt schwächeren Nebenwertesegment um 0,7 Prozent zu. Am Vorabend hatte Nike starke Quartalszahlen vorgelegt, die den Papieren der Amerikaner nachbörslich einen Kurssprung von 8 Prozent bescherten.

Commerzbank-Analyst Andreas Riemann sah den Bericht positiv für Adidas. Der Wachstumstrend des US-Rivalen in Nordamerika sei schwach und werde es wohl auch in den kommenden sechs Monaten bleiben. Adidas gewinne hier also Marktanteile, so Riemann. Gleichzeitig kämpfe Nike nicht allzu stark dagegen an.

Die Adidas-Aktie baut auf Jahressicht ihren Vorsprung gegenüber dem Dax aktuell etwas aus. Insgesamt legten die Papiere der Herzogenauracher 2017 bisher gut 12,5 Prozent zu./ag/stb

