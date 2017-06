Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in die letzte Sitzung des ersten Halbjahres 2017 gestartet. Mit den gestrigen Abgaben hatte sich der Leitindex SMI bereit klar vom erst am Dienstag markierten Jahreshoch bei 9'146 Punkten entfernt. Am positiven ersten Semester ist aber kaum noch zu rütteln. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...