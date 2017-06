Bern - Das globale Marktforschungsunternehmen ISG hat den Cloud-Markt Schweiz unter die Lupe genommen. In drei Kategorien bewerteten sie Swisscom als Leader mit attraktivem Portfolio und starker Wettbewerbsposition. Diese waren: Cloud Transformation mit Beratung und Integration, Unified Communication als Software-as-a-Service (SaaS) und Cloud-Infrastruktur.

Cloud werde in 2030 ein Drittel des Schweizer IT-Markts ausmachen, so die Experten des Marktforschungshauses ISG. Bei den Unternehmen sei Cloud den Kinderschuhen entwachsen und würde ihnen Agilität und Kostenvorteile sichern. In der aktuellen Studie «ISG Provider Lens - Switzerland 2017 Cloud Transformation/Operation Service & XaaS» untersuchte ISG alle relevanten Cloud-Dienstleister im Schweizer Markt in fünf Kategorien: Cloud Transformation, Cloud Operations, SaaS-ERP, SaaS-Unified Communications sowie Infrastruktur aus der Cloud (IaaS). In drei dieser Kategorien ordneten die Marktforscher Swisscom als Leader ein. ISG attestierte Swisscom bei Cloud Transformation, SaaS-Unified Communications und Cloud-Infrastruktur ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägte starke Markt- und Wettbewerbsposition. Heiko Henkes, Autor der ISG Untersuchung sagt: «Swisscom ist bei der Cloud strategischer ...

