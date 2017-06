München - Während nächste Woche politisch der G-20 Gipfel in Hamburg am Freitag und Samstag im Fokus steht, sind es in Sachen Makrodaten vor allem diverse Einkaufsmanagerindices, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Entsprechende Daten zur Unternehmensstimmung für Juni würden am Montag und Donnerstag in den USA (ISM-Indices) und am Montag und Mittwoch in Großbritannien sowie China und Japan veröffentlicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...