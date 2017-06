Lauda-Königshofen - Ströer-Aktie: Größeres Verkaufssignal droht! Chartanalyse Das Wertpapier des Werbeflächenvermieters Ströer (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) blickt auf einen astreinen Aufwärtstrend seit Anfang Dezember zurück, jedoch wurde diese in dieser Handelswoche zur Unterseite gebrochen und dürfte nun ein größeres Verkaufssignal zur Folge haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...