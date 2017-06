Aktien von adidas haben sich am Freitag mit plus 2,9 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt. Puma legten im insgesamt schwächeren Nebenwertesegment um 0,7 Prozent zu. Am Vorabend hatte Nike starke Quartalszahlen vorgelegt, die den Papieren der Amerikaner nachbörslich einen Kurssprung von 8 Prozent bescherten.

