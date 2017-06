Mönchengladbach (ots) -



Die Spezialisten der Online-Metzgerei GOURMETFLEISCH.DE haben gemeinsam mit einer Projektgruppe der Fachhochschule Niederrhein den ersten Wunschsteakfinder Deutschlands entwickelt, den Steak-o-mat.



Das Unternehmen verspricht: "So findet ab sofort jeder das Steak, das perfekt zu Ihm und seinen Vorlieben passt."



Der erste Online-Steakberater STEAK-O-MAT: www.gourmetfleisch.de/steakomat



"Wie unterscheiden sich die edlen Rinder untereinander? Was macht ihre spezielle Geschmacksnote aus? Welche Sorte passt zu welcher Gelegenheit und was liegt meinem Gaumen am meisten?" Damit man da nicht "den Wald vor lauter Bäumen" aus den Augen verliert respektive vor dem vollmundigen Angebot in Entscheidungsnot gerät, hat Gourmetfleisch.de den Steak-o-mat etabliert.



Man wählt zunächst "Rind" oder "Schwein", dann die gewünschte Verwendung (z.B. Grillfest, Candlelight Dinner oder Familienessen) und schließlich einige Geschmacksvorlieben. Mehr oder lieber wenig Fett, schön zart oder gerne ein wenig bissfest, wet- oder dry aged.



Gourmetfleisch.de Geschäftsführer Burkhard Schulte sagt: "Wir liefern dem Kunden die Vorschläge für das perfekt auf individuelle Vorlieben passende Steak und dann erhält er sein saftig-frisches Fleischpaket. So einfach kann Premium-Beef oder Schwein bestellen sein."



Vorfreude bei der Bestellung - Genuss beim Verzehr



Premium-Fleisch ist pure Eigenart - eine differenzierte Vielfalt. Genau das Richtige für Individualisten und Genießer. Herkunft, Aufzucht, Futter, Haltung, Reifung, Konsistenz und Fettmaserung machen den feinen Unterschied. Da kann einer auch mal schnell den Überblick verlieren. Gourmetfleisch.de liefert zu jeder seiner Rassen und Teilstücke umfangreiche Hintergrundinformationen. Der Steak-o-mat verbindet alle Faktoren auf spielerische Art und Weise und sorgt so für ein Online-Einkaufserlebnis der besonderen Art. "Online einkaufen ist mehr als einen Artikel in den Warenkorb legen und auf 'Jetzt bestellen' klicken.



"Wir möchten unseren Kunden neben umfangreichen Produktinformationen ein Einkaufserlebnis der besonderen Art bieten", so Schulte.



STEAK-O-MAT: www.gourmetfleisch.de/steakomat



Ein spannendes Projekt für die Studentengruppe



Es war ein Highlight für die Studentengruppe der Fachhochschule Niederrhein, den Steak-o-mat gemeinsam mit den Spezialisten von Gourmetfleisch.de zu entwickeln. In spannenden 12 Monaten war man öfters zu Gast in der Steakmanufaktur, tauschte sich mit dem Gourmetfleisch-Team aus, besichtigte die Produktionsräumlichkeiten und testete in Feldversuchen die Vorlieben der Konsumenten.



Das Traditionsunternehmen Schulte + Sohn, das hinter der Marke Gourmetfleisch.de steht, engagiert sich seit Jahren in Studenten-, Schüler- und Jugendprojekten. Toll, wenn solch kreativer Output dabei rumkommt. Als Dankeschön gab es für alle natürlich auch ein leckeres Gourmetpaket für das nächste Grillfest.



ÜBER GOURMETFLEISCH.DE



Über 150.000 Privatkunden in Deutschland bauen auf die Produktqualität und Steakvielfalt der Traditionsfleischmanufaktur aus Mönchengladbach, die über Angebot, Anspruch und Performance Branchenmaßstäbe setzt. Bei Gourmetfleisch.de ist jede Rinderrasse ein Unikat, jede Beefauswahl handverlesen - ob aromatischer Bison aus Kanada, einzigartiges Kobe- Beef aus Japan oder saftiges Prime Beef aus den USA. Alle Produkte im Online-Shop GOURMETFLEISCH.DE werden fast ausschließlich frisch verarbeitet, hochwertig und sicher verpackt und gut gekühlt mit UPS-Express verwandt an die Feinschmecker, Steakliebhaber und Hobbyköche bundesweit, nach Österreich und in die Niederlande.



