Bonn - Nachdem der am Dienstag infolge der hawkishen Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi eingesetzte Abverkauf am deutschen Rentenmarkt zur Mitte der Woche eine kurze Verschnaufpause eingelegt hatte, setzte er sich gestern in unvermindertem Tempo fort, so die Analysten von Postbank Research.

