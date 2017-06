Hamburg - Endlich wieder etwas Bewegung an den Rentenmärkten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.EZB-Chef Mario Draghi habe für einen Sprung der Renditen nach oben gesorgt, als er sich optimistisch über das Konjunktur- und Zinsumfeld in der Eurozone geäußert und von einem vorsichtigen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik gesprochen habe. Sowohl bei Bunds als auch bei Treasuries seien höhere Renditen zu beobachten gewesen. Die Äußerungen Draghis wurden offensichtlich dahingehend interpretiert, dass die EZB Anfang 2018 mit dem Tapering ihrer Anleiheankäufe starten könnte - ein aus Sicht der Analysten der HSH Nordbank AG plausibles und schon längere Zeit vertretenes Szenario.

