Große Chance: DER AKTIONÄR hat in langer Feinarbeit die Kursverläufe von 1.000-Prozent-Aktien analysiert. Vielen war gemeinsam: eine spezielle Bodenbildung und eine besondere Formation beim Start-Ausbruch der extremen Kursbewegung. Das Ergebnis ist die AKTIONÄR Turnaround-Formel. "Mit diesem System wird auch die MyHammer von morgen gefunden", so Dr. Dennis Riedl, der das System mitentwickelt hat. In dieser Ausgabe weist die Formel nun auf eine Aktie hin, die nicht nur beim Chart, sondern kurioserweise auch vom operativen Geschäft her Ähnlichkeiten zur Kursvervielfacher-Aktie MyHammer aufweist. "Der Traffic entwickelt sich unglaublich schnell", so der Vorstand. Es handelt sich um eine Art Start-up, wie auch Staramba eines ist. Die Staramba-Aktie ist nach dem Signal aus der Turnaround-Formel in der Spitze um 370 Prozent gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...