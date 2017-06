Berlin (ots) -



Ilona Michels (48) übernimmt zum 1.7.2017 den Vorsitz der Geschäftsführung der Cura Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH. Frau Michels war bis Ende 2016 als operativer Vorstand der Allgemeine Hospitalgesellschaft AG tätig. Sie löst den bisherigen Geschäftsführer Michael Thanheiser ab, der das Unternehmen mit Wirkung zum 19.6.2017 verlassen hat.



Die Diplom-Gesundheitsökonomin Ilona Michels verfügt über einschlägige Geschäftsführungserfahrung in der Gesundheitsbranche. Als Vorstandsmitglied der Allgemeine Hospitalgesellschaft AG verantwortete sie seit Anfang 2015 das operative Management der 45 Kliniken und Therapiezentren in ihrem Ressort. Zuvor war sie seit 2011 als Geschäftsbereichsleiterin für das Unternehmen tätig. Von 2006 bis 2010 war Frau Michels Geschäftsführerin beim Verband der Privatkrankenanstalten Berlin-Brandenburg e. V. Sie ist zudem Vorstandsmitglied des Verbandes der Privatkliniken NRW e. V.



Ihre Erfahrungen wird Ilona Michels gezielt einbringen, um die Position der Cura Unternehmensgruppe auf einem beständig wachsendem Markt auszubauen. Dabei wird die Entwicklung sektorenübergreifender Konzepte entlang der Kundenbedürfnisse ebenso wie die Gewinnung und Bindung von Fachkräften eine entscheidende Rolle spielen. Für die anstehenden notwendigen Verbesserungen in der Rehabilitationssparte des Unternehmens sind die umfassenden Kenntnisse von Frau Michels im Restrukturierungsprozess auf Klinikebene eine maßgebliche Verstärkung.



Die Cura Unternehmensgruppe betreibt bundesweit 55 Einrichtungen mit rund 7.400 Plätzen für stationäre Pflege und Rehabilitation und zählt damit zu den großen privaten Dienstleistern im deutschen Gesundheitsmarkt. Zur Cura Unternehmensgruppe gehören die börsennotierte Maternus-Kliniken AG, die 23 Häuser (Seniorenwohnheime, Pflegeeinrichtungen und Rehabilitationskliniken) betreibt, die Iryo Gesellschaft für Gesundheitsmanagement GmbH und der Dienstleister Recatec. In der Unternehmensgruppe besteht für Ilona Michels die Möglichkeit, den Vorstandsvorsitz bei der Maternus-Kliniken AG zu übernehmen. Über die Bestellung entscheidet der Aufsichtsrat der Maternus-Kliniken AG.



