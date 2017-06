UMT AG schließt Kooperation mit Berliner solarisBank ab, um Wertschöpfungskette zu erweitern

München, 30.06.2017

UMT AG schließt Kooperation mit Berliner solarisBank ab, um Wertschöpfungskette zu erweitern

Die UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) und die in Berlin ansässige solarisBank haben eine strategische Kooperation beschlossen, die es der UMT zukünftig ermöglicht, unter der Banklizenz der solarisBank lizenzpflichtiges Geschäft zu betreiben.

Durch diese Zusammenarbeit entwickelt sich die UMT AG vom technischen Dienstleister zum Komplettanbieter und kann seinen Kunden in Zukunft alle Dienstleistungen rund um mobiles Bezahlen von der technischen Verarbeitung bis hin zur Zahlungsabwicklung und E-Geld-Lösungen anbieten.

Diese Zusammenarbeit wurde erforderlich durch ein Projekt mit einem internationalen Großkonzern.

Mit diesem Schritt sichert sich die UMT AG diese Dienstleistungen auch für alle anderen bestehenden und zukünftigen Kunden und weitet damit ihr Angebotsspektrum maßgeblich aus.

"Mit der solarisBank haben wir einen Partner, der mit seiner umfassenden Expertise im Banking und Zahlungsverkehr sowie seiner Vollbanklizenz die technischen Kernkompetenzen der UMT AG perfekt ergänzt und es uns ermöglicht, das Serviceangebot entlang der Wertschöpfungskette auszubauen. Wir erhoffen uns durch die Zusammenarbeit eine gemeinsame Gestaltung innovativer Produkte im Mobile Payment-Bereich sowie die Ausweitung und Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen", so Andreas von Meyer zu Knonow, COO der UMT AG.

Über die solarisBank:

Die solarisBank ist eine Banking Plattform mit einer Vollbanklizenz, die es Unternehmen ermöglicht, Finanzdienstleistungen anzubieten. Kunden können auf verschiedene solarisBank Module im Bereich E-Money, Sofortkredit, digitales Banking und Services von Drittanbietern, die über Programmierschnittstellen auf der Plattform integriert sind, zugreifen. Damit schafft die solarisBank ein technologisch hochentwickeltes und regulatorisches Umfeld für Fintechs, etablierte digitale Unternehmen und Banken. Das Berliner Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und ist derzeit neben Deutschland in fünf weiteren EU-Ländern tätig. Die solarisBank wird von den Vorständen Dr. Roland Folz, Marko Wenthin und Andreas Bittner sowie CTO Peter Grosskopf geführt.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z.B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 10.000 Filialen und 50.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 11 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN 528610, ISIN DE0005286108) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:

UMT United Mobility Technology AG Investor Relations Anna Kroh Brienner Straße 7 80333 München E-Mail: investor.relations@umt.ag Tel.: +49 89 20500-680 Fax: +49 89 20500-555 www.umt.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: UMT United Mobility Technology AG

Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 20 500 680 Fax: +49 (0) 89 20 500 555 E-Mail: info@umt.ag Internet: www.umt.ag ISIN: DE0005286108 WKN: 528610

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

ISIN DE0005286108

