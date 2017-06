NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Ankündigung einer Prognosesenkung für das Gesamtjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Analyst Jeremy Redenius rechnet damit, dass die Leverkusener ihre Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) um etwa vier Prozent zurückschrauben werden. Damit bliebe wohl ein hohes einstelliges Wachstum übrig, schrieb er in einer Studie vom Freitag. Er kalkuliert bisher mit plus 9 Prozent, der Marktkonsens erwarte eine Steigerung um 11 Prozent./ag/ajx

