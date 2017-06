REDMOND (IT-Times) - Schon im April wurden Berichte laut, wonach Microsoft das israelische Cloud-Startup Cloudyn übernehmen will. Jetzt hat Microsoft die Übernahme offiziell im Blog bestätigt. Die in Israel ansässige Cloudyn hilft Firmen und Service Provider ihre Investitionen in Cloud-Services zu optimieren....

Den vollständigen Artikel lesen ...