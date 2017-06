Bochum (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Endlich Urlaub! Egal, ob es zum gemütlichen Strandurlaub, auf Sightseeing-Tour durch die großen Metropolen oder zum Wandern in die Berge geht: Das Smartphone ist immer mit am Start. Sagenhafte 93 Prozent der Deutschen nehmen es mit auf Reisen. Das ergab eine aktuelle GfK-Umfrage. Doch da lauern auch viele Gefahren! Helke Michael hat sich mal schlau gemacht, wie sicher wir mit unseren Smartphones im Urlaub wirklich sind.



Sprecherin: Ob wir damit Urlaubsgrüße verschicken, es als Reiseführer, Übersetzer oder Navi brauchen - das Smartphone ist auch im Urlaub ein ständiger Begleiter. Das Problem ist nur:



O-Ton 1 (Tim Berghoff, 15 Sek.): "Online-Kriminelle machen keine Ferien. Im Gegenteil: Sie nutzen eben die entspannte Stimmung aus und außerdem können auch Langfinger unterwegs sein, die es auf teure Smartphones oder Tablets abgesehen haben. Das heißt, hier droht der Verlust aller gespeicherten Daten, die auf diesem Gerät sind."



Sprecherin: Sagt G DATA Sicherheitsexperte Tim Berghoff und er warnt ganz besonders vor öffentlichen WLAN-Hotspots, wie man sie oft an Flughäfen, Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen findet. Das ist nicht nur für uns verlockend.



O-Ton 2 (Tim Berghoff, 13 Sek.): "Kriminelle können sich hier mit einklinken und so den Datenverkehr zumindest teilweise mitlesen. Und so gelangen die eben an persönliche Informationen wie Passwörter zu Mail-Postfächern, Kontaktdaten oder Passwörter zu sozialen Netzwerken."



Sprecherin: Diese werden dann an andere Kriminelle weiterverkauft, die die Daten für ihre eigenen Machenschaften missbrauchen. Deshalb sollten Sie...



O-Ton 3 (Tim Berghoff, 22 Sek.): "...auf jeden Fall eine Security Software installieren: Gut geschützt sind Anwender beispielsweise mit der G DATA Mobile Internet Security. Ganz wichtig ist es auch, Updates zu installieren. Generell sollten sowohl das installierte Betriebssystem als auch alle genutzten Apps immer auf den neuesten Stand gebracht werden. So werden Sicherheitslücken geschlossen, die von Kriminellen sonst für Angriffe ausgenutzt werden könnten."



Sprecherin: Zusätzliche Sicherheit gibt der Diebstahlschutz, den vernünftige Sicherheits-Programme mit anbieten. Ist dieser aktiviert, können Sie Ihre Geräte nicht nur aus der Ferne orten, Sie können sie auch sperren und bei Bedarf alle Daten löschen. Wer sich noch mehr Ärger ersparen will, sollte Folgendes beachten:



O-Ton 4 (Tim Berghoff, 18 Sek.): "Bevor es in den Urlaub geht, sollte eine Sicherheitskopie aller gespeicherten Daten auf einem externen Speichermedium erstellt werden. Außerdem sollte man immer alle Service- und Sperrnummern dabei haben. Und während des Urlaubs sollte man auch generell auf Online Banking verzichten und an öffentlichen Computern keine persönlichen oder sensiblen Daten herunterladen oder speichern."



Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Auch wenn's noch so verlockend ist - im Urlaub öffentliche WLAN-Hotspots lieber meiden. Alle Tipps gibt's auch noch einmal im Netz unter gdata.de zum Nachlesen.



