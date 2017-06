Hamburg (ots) - Der Schnurrbart ist sein Markenzeichen. Horst Lichter ohne Bart wäre wie Köln ohne Dom. Und doch wäre seine TV-Karriere fast an dem markanten Gesichtsschmuck gescheitert - das verriet der TV-Koch und Moderator der Fernsehzeitschrift auf einen Blick. "Ich vergesse niemals mein einziges Casting. Ein Sender wollte einen Koch fürs Frühstücksfernsehen", erinnert sich der 55-Jährige. "Dann hieß es: ,Ja, Herr Lichter, das war toll.' Ich sollte aber einen Kurs belegen, um besseres Hochdeutsch zu sprechen und den nicht mehr zeitgemäßen Schnurrbart abschneiden. Ich hab gesagt: ,Das mache ich alles nicht. Ich bin ich.'" Den Sender verschwieg der TV-Star höflich.



Kurz darauf holte ihn Johannes B. Kerner mit Bart für seine Freitagskochshow und mit "Lafer! Lichter! Lecker!" ging es weiter nach oben. Heute sonnt sich das ZDF mehr denn je im Lichter-Glanz - die Frohnatur ist mit "Bares für Rares" Quoten-König, holte mit der ersten Abendausgabe der Trödelshow 6,38 Millionen Zuschauer. Die zweite Folge läuft am 13. Juli.



Hinweis für die Redaktionen:



Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, auf einen Blick newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43108.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup