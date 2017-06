Zürich (ots) - Als eine der beliebtesten Freizeit- und Kulturmetropolen punktet Zürich insbesondere im Sommer mit südländischem Flair und einer zauberhaften Berg- und Seenszenerie. Christian Stock ist seit mehr als 15 Jahren Concierge im Widder Hotel. Für das perfekte Sommerwochenende seiner Gäste hält er als Insider allerbeste Geheimtipps bereit:



Freitag:



Nach dem Check-in im Widder Hotel lockt direkt ums Eck Zürichs berühmte Bahnhofstrasse. Neben Designerlabels gibt es hier ausgesuchte Spezialgeschäfte für essbare Souvenirs: süße in der Schokoladenmanufaktur Max Chocolatier und herzhafte beim Chäs-Vreneli. Immer einen Besuch wert sind das historische Spielzeugmuseum sowie das Uhrenmuseum Beyer.



Für einen Apéro mit anschließendem Dinner bietet sich das Gartenparadies Al Fresco im Widder Hotel an. In Zürichs schönster Open-Air-Location feiern die Barkeeper den 5. Tag der Woche mit köstlichen Aperitivi.



Samstag:



Nach einem Morning-Run am See heißt es Zürich-West erkunden! Das Viadukt beherbergt angesagte Shops und Cafés, im Löwenbräu-Areal nebenan sind unzählige Kunstgalerien untergebracht. Ein Drink im Kultrestaurant "Frau Gerolds Garten" weckt müde Lebensgeister. Mehr Kunst bietet das "Theater Spektakel" im August: Aufführungen am See verzaubern mit Theater, Musik und Tanz. Die Restaurantterrasse Sonnenberg über den Dächern Zürichs ist ein echter Abendfüller. Anschließend lohnt sich ein Besuch der Sternwarte im Turm der Urania.



Sonntag:



Ein Erlebnis mit grandiosem Ausblick auf See und Limmattal ist das Widder-Gourmet-Picknick auf Zürichs Uetliberg. Für eine Erfrischung geht es danach retour in die Stadt. Mit 26 Bädern bietet Zürich die höchste Bäderdichte weltweit. Ganz nah vom Widder liegt der Badepalast des Seebads Utoquai. Ein letzter "Schwumm", dann heißt es Abschiednehmen.



Aber keine Sorge: das Widder Hotel hält immer reizvolle Angebote bereit. Mit dem "Lieblingszimmer"-Arrangement können Gäste aus 49 liebevoll gestalteten Unikaten vor Ort ihr Wunschzimmer wählen. Zwei Übernachtungen, Frühstück, Drei-Gänge-Menü ab 1.521 CHF für zwei Personen. www.widderhotel.com



OTS: Widder Hotel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60286 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60286.rss2



Pressekontakt: Pressebüro Widder Hotel: SvO PR, Tel:+49(0)303212002 www.svo-pr.com