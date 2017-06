Um 6,3 Prozent konnten die deutschen Einzelhändler ihren Umsatz im Mai erhöhen - eine Steigerung wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Branchenverband peilt für das Gesamtjahr ein Plus von zwei Prozent an.

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Mai so deutlich gesteigert wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Ihre Einnahmen wuchsen um 6,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Mai hatte allerdings auch einen Verkaufstag mehr als vor einem Jahr. Preisbereinigt (real) fiel das Plus mit 4,8 Prozent zwar ...

