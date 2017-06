Wieder ein Cyberangriff und wieder trifft es die Ukraine. Zum zweiten Mal in dieser Woche wurde das Computersystems des staatlichen Stromversorgers Ukrenergo attackiert. Diesmal hält sich der Schaden in Grenzen.

In der Ukraine ist der staatliche Stromversorger Ukrenergo erneut Ziel einer Cyberattacke geworden. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, bei dem Angriff am Donnerstag sei kein großer Schaden entstanden. Das Computersystem des Versorgers ...

