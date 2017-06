Frankfurt - Heute hält der Primärmarktkalender noch einmal interessante Einträge bereit, berichten die Analysten der Helaba.Neben den Schatzämtern in Frankreich und Spanien, die jeweils die Details zu ihren Emissionen der kommenden Handelswoche bekannt geben würden, werde auch die italienische Schuldenagentur aktiv. Geplant habe sie Aufstockungen eines Floaters und einer konventionellen 5-jährigen BTP. Darüber hinaus solle die Neubegebung einer 10-jährigen Anleihe erfolgen. Insgesamt würden so bis zu 8 Mrd. EUR in die italienische Staatskasse gespült.

Den vollständigen Artikel lesen ...