Von März bis Mai zeigte sich in der adidas-Aktie ein doppeltes Hoch - ein Trendwendemuster. Seitdem hat sich ein kurzfristiger Abwärtstrend ausgebildet. Dieser hat allerdings noch korrektiven Charakter, da ein langfristiger Aufwärtstrend in den Monatskerzen als auch ein mittelfristiger Trend in den Tageskerzen intakt sind. Gegenwärtig besteht noch die Chance auf einen erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...