Wollerau (ots) - Die Schweizer Unternehmensberatung Staufen.Inova

AG ist erneut mit dem ASCO Award ausgezeichnet worden. Mit einem

Projekt zur nachhaltigen Transformation im Unternehmen Pistor, dem

marktführenden Zulieferer für Bäcker, Konditoren, Confiseure und der

Gastronomie in der Schweiz, ist das Consultinghaus Gewinnerin in der

Kategorie "International Consulting". Bereits im Juni 2016 hatte die

damalige Inova Management AG den anerkannten Preis der Association of

Management Consultants Switzerland (ASCO) erhalten.



Beim diesjährigen Wettbewerb "Best Business Transformation" der

Berufsvereinigung Schweizer Managementberater war die Staufen.Inova

AG mit dem Projekt "Dynamo15" bei der Pistor AG angetreten. Die Jury

überzeugte die unternehmensweite, auf kontinuierliche Prozess- und

Kostenverbesserungen abzielende Initiative zur Verankerung einer

selbstlernenden Organisation.



Das Projekt bei der Pistor AG gilt als Paradebeispiel für wirksame

Kommunikation bei Veränderungsprojekten und zeigt auf, wie es

gelingt, grosse Begeisterung für eine gemeinsame Werthaltung der

kontinuierlichen Verbesserung zu entfachen. Die neu kreierte Marke

"Dynamo" ist ein integraler Bestandteil des Pistor-Führungsprozesses.

Allein vom April 2015 bis Ende 2016 haben die Mitarbeitenden über

tausend Ideen und Verbesserungsvorschläge eingereicht, von denen das

Unternehmen 700 umgesetzt hat. Das entspricht einem realisierten

Einsparpotenzial von rund 900.000 Schweizer Franken.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Ansatz, Projekte in einer

echten Partnerschaft mit unserem Kunden zum Erfolg zu führen, wieder

mit dem ASCO Award belohnt worden ist. Das Qualitätssiegel motiviert

uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen", sagt Jürg Hodel,

Geschäftsführer der Schweizer Unternehmensberatung Staufen.Inova AG.

"Der renommierte Preis der Standesvertreterin der Schweizer

Managementberater ist für unseren Kunden und unser gesamtes Team eine

grosse Ehre und eine Bestätigung unserer innovativen und

unkonventionellen Methoden."



Die ASCO hat ihren Preis für die besten und nachhaltigsten

Unternehmenstransformationen in der Schweiz im Rahmen der Förderung

des Wirtschaftsstandortes zum zwölften Mal verliehen. Der Award soll

die grundlegende Neuausrichtung einer Firma dokumentieren,

erfolgreiche Beziehungen zwischen Kunden und ihren Beratern

hervorheben und auf ausserordentliche Erfolge hinweisen. Die mehrfach

ausgezeichnete Staufen.Inova AGgehört zu den führenden

Beratungsunternehmen für Lean Management und Supply Chain Management

in der Schweiz.



Über Staufen.Inova AG - www.staufen-inova.ch



Staufen.Inova gehört zu den führenden Beratungsunternehmen für

Lean Management und Supply Chain Management in der Schweiz. Als

Partner auf dem Weg zur unternehmerischen Exzellenz unterstützt das

international operierende Consultinghaus KMU und Konzerne dabei, ihre

Wertschöpfungs- und Managementprozesse entlang der gesamten Supply

Chain zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse

effizient zu gestalten. Mit der Staufen-Akademie bietet das

Beratungsunternehmen auch in der Schweiz zertifizierte,

praxisorientierte Schulungen an. Das Consultinghaus hat auch 2017

wieder den renommierten ASCO Award gewonnen.





Originaltext: Staufen.Inova

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061357

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061357.rss2



Kontakt:

Staufen.Inova AG

Verenastrasse 37

8832 Wollerau, Schweiz

Andrea Bläsing

Tel: +41 44 786 33 11

a.blaesing@staufen-inova.ch



Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Thöring & Stuhr

Claudia Thöring

Mittelweg 19 - D-20148 Hamburg

Tel: +49 40 207 6969 82

Tel. mobil +49 170 215 01 46

claudia.thoering@corpnewsmedia.de