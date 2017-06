Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Einst "BRAVO Girl", heute gefeierte Schauspielerin. Seit 2001 steht Jessica Schwarz (40) vor der Kamera, begeistert mit Filmen wie "Nichts bereuen" (2001) und "Buddenbrooks" (2008). Jetzt startet ihr neues Projekt "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner" in den Kinos (13. Juli) - eine Komödie, in der sich die Schauspielerin zwischen zwei Männern entscheiden muss. Privat lebt Jessica Schwarz mit ihrem Freund, Kameramann Markus Selikovsky, zeitweise in Berlin. In ihrer Heimat Michelstadt/Odenwald leitet sie mit ihrer Schwester Sandra das Designhotel "die träumerei".



Im exklusiven FÜR SIE-Interview erzählt Jessica Schwarz u.a., wie sie zu ihren insgesamt 14 Narben gekommen sei: "Ich war lange sehr hektisch und tollpatschig, weil mir so viel im Kopf rumgeschwirrt ist. Vor allem als Teenie: Ich wollte raus aus der Kleinstadt und das Leben erkunden. Alles war interessant und aufregend - bloß keine Zeit verlieren. Also habe ich erst gemacht und dann gedacht. Das hat sich aber zum Glück gelegt. Ich verliere nicht mehr ganz so viele Schuhe und falle auch seltener hin." Im Laufe des Interviews kommt sie auch auf die Liebe auf den ersten Blick zu sprechen. "Es ist ja erwiesen, dass man innerhalb von Sekunden checkt, ob Menschen zu einem passen oder nicht. Und ich muss sagen: Bei allen Partnern, mit denen ich länger zusammen war, trifft das tatsächlich zu. Wir haben uns angeschaut und - bäm!"



Auf die Frage, was ihre Stärken seien, antwortet sie: "Ich bin zäh, aber nicht verbissen. Ich versuche mit einer gewissen Stetigkeit meine Ziele zu verfolgen."



Das Interview mit Jessica Schwarz lesen Sie in der Ausgabe 16/17 der FÜR SIE, ab 3. Juli im Handel.



OTS: Jahreszeiten Verlag, FÜR SIE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6558 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6558.rss2



Ansprechpartner für weitere Informationen zum Thema: Sabine Kaiser, Redaktion FÜR SIE, Tel.: 040/2717-3574, E-Mail: sabine.kaiser@fuer-sie.de, www.fuersie.de