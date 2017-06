FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RENEWI PRICE TARGET TO 88 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREENE KING PRICE TARGET TO 780 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JIMMY CHOO PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4050 (4200) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS PENNON GROUP TARGET TO 710 (750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS UNITED UTILITIES TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2230 (2190) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4250 (4650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 725 (875) PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES BOOHOO WITH 'BUY' - TARGET 290 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6000 (5200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 315 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 280 (226) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LONMIN TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 60 PENCE - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1380 (1270) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BOOKER GROUP PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 540 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 38 (46) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GREENE KING TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 750 (810) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS BP TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 430 (470) PENCE - LBBW CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2150 (2500) PENCE - LIBERUM CUTS TYMAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 380 (365) PENCE - MERRILL LYNCH CUTS BP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - MERRILL LYNCH RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PANMURE CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 750 (980) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 35 (47) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'BUY'



