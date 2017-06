Gegenüber dem Vorjahr (1,680 Mrd. Euro) wuchs ebm-papst mit 13,2 % deutlich über Branchenschnitt und baute seine führende Marktposition weiter aus. Auch im Bereich der Personalentwicklung spiegelt sich die positive Unternehmensentwicklung wider. Zum Geschäftsjahresende beschäftigt der Ventilatoren- und Motorenhersteller 14.398 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 12.545/+1.853). Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe: "Wir konnten im vergangenen Geschäftsjahr unsere führende Position weiter ausbauen, viele neue Arbeitsstellen schaffen und den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielen. Mit Rekordinvestitionen im In- und Ausland generieren wir die Kapazität für weiteres gesundes Wachstum der Gruppe." Im laufenden Geschäftsjahr (1. April 2017 bis 31. März 2018) investiert ebm-papst weltweit insgesamt 164,2 Mio. Euro, unter anderem in ein neues Entwicklungszentrum am Standort Mulfingen, eine Erweiterung der Automotivproduktion in Herbolzheim sowie einen Neubau seines Getriebestandorts in Lauf. Mit der unternehmensweiten Einführung der Strategie "one ebm-papst" hat ebm-papst die Weichen gestellt, um langfristig die führende Stellung bei Ventilatoren und Motoren zu behaupten. Stefan Brandl dazu: "Mit unserer langfristig ausgelegten Strategie "one ebm-papst" machen wir das Unternehmen bereits in erfolgreichen Zeiten fit für die Zukunft. Wir wollen schneller und reaktionsfähiger werden und uns flexibler aufstellen. Wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die Unternehmensgruppe noch stärker zusammenwächst, ohne dabei das Erfolgsrezept der Dezentralisierung aufzugeben." Für das aktuelle Geschäftsjahr plant die ebm-papst Gruppe einen moderaten Umsatzzuwachs von 3,1 % auf 1,960 Mrd. Euro. Rund 112 Mio. Euro (+6,5 %) wird für den Bereich Forschung und Entwicklung bereit gestellt, unter anderem für die Weiterentwicklung der Gebiete Aerodynamik/Akustik, Digitalisierung und Antriebstechnik. Dabei treibt ebm-papst den Auf- und Ausbau von Start-ups, unter anderem in Osnabrück und Dortmund voran. Regionen und Geschäftsbereiche Die ebm-papst Gruppe erzielte, trotz Wechselkurseffekten beispielsweise in China und Großbritannien, in allen vier Regionen positives Wachstum und baute seine Marktanteile deutlich aus. Sehr erfreulich wuchs ebm-papst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...