Start der Tour de France - Sponsoren Nestlé & Co. im Fokus

Die Tour die France ist das mit Abstand bedeutendste Radrennen der Welt. Die Veranstaltung erfreut sich daher großer Sponsoren, wie der Lebensmittelkonzern Nestlé über seine Mineralwassermarke Vittel. Doch auch etliche andere Titel versprechen sich einen großen Werbeeffekt.



Am 1. Juli startet die Tour de France 2017 in Düsseldorf. Zum ersten Mal seit 2005 findet ein Teil des bekanntesten Radrennens der Welt wieder hierzulande statt. Neben den Hochkarätern Chris Froome und Richie Porte gibt es fünf Herausforderer, denen Experten einen Sieg bei der Tour zutrauen und damit so viele wie selten zuvor. Für Vorjahressieger Froome wäre es der insgesamt vierte Erfolg. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Spektakel für die Zuschauer, sondern auch enorm wichtig für die Sponsoren.



Zu ihnen gehören in diesem Jahr neben der Mineralwassermarke Vittel von Nestlé auch etliche andere Unternehmen, wie der französische Einzelhandelsriese Carrefour, der Telekomkonzern Orange (ehemals France Télécom), der Schweizer Uhrenhersteller Tissot, der eine Tochter der Swatch Group ist, die eine "Tour de France Collection" auf den Markt gebracht hat. Außerdem werben der Hersteller von Feuerzeugen BIC und der US-Produzent von Action-Cams GoPro bei der Tour. Nestlé war bereits kurz vor dem Start der Frankreichrundfahrt in den Blickpunkt der Investoren gerückt, als der US-Hedgefonds Third Point einen Anteil von umgerechnet 3,5 Mrd. Dollar an dem weltgrößten Nahrungsmittelhersteller erworben hatte.



Produktidee: Standard-Optionsscheine auf Carrefour Markterwartung Produktart Basispreis Delta Hebel Letzter Tag der Ausübungsfrist WKN Steigende Kurse Call 24,00 EUR 0,41 13,03 18.12.2018 TD8TLW Fallende Kurse Put 20,00 EUR -0,35 14,79 12.06.2018 TD8TM8 Stand: 30.06.2017 - ca. 10:01 Uhr



Ähnlich wie Nestlé war zuletzt auch Carrefour auf dem Radarschirm der Anleger aufgetaucht, nachdem der weltgrößte Internethändler Amazon die Übernahme von Whole Foods, eines US-Einzelhändlers von Biolebensmitteln, für 13,7 Mrd. Dollar angekündigt hatte. Der neue Carrefour-Chef Alexandre Bompard, der den Posten am 18. Juli antritt, dürfte verstärkt in den Internethandel mit Lebensmitteln investieren, nachdem der Konzern auf dem Heimatmarkt Frankreich nur noch einen kleinen Marktanteil vorzuweisen hat. Zudem soll das Geschäft in den riesigen "Hypermärkten" angekurbelt werden. Der Telekomriese Orange meldete zuletzt eine Stabilisierung des Geschäfts auf dem Heimatmarkt. Der Konzern bekräftigte zudem die 2017er-Prognose.



