STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat einen weiteren Busauftrag aus Polen an Land gezogen. Die Warschauer Verkehrsbetriebe haben 80 Stadtbusse der Marke Mercedes-Benz für den öffentlichen Nahverkehr bestellt, wie der Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr erfolgen, zu dem Auftragsvolumen machte Daimler auch auf Anfrage keine Angaben.

Zuletzt hatten die Warschauer Verkehrsbetriebe im Jahr 2012 60 Busse des Typs "Conecto" bestellt. Beim jetzigen Auftrag handelt es sich um das gleiche Modell. Im Mai und Juni kamen zudem weitere Conecto-Bestellungen aus Brasilien und Saudi Arabien hinzu./kro/stb

ISIN DE0007100000

