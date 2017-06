Frankfurt - Die Schwankungsbreite an den Aktienmärkten ist auf ein ungewöhnlich niedriges Niveau gesunken. Experten der Deutschen Asset Management raten aber davon ab, die Volatilitätsindices für Timing zu gebrauchen. Anleger dürften langfristig mit Mischfonds, wie dem Deutsche Concept Kaldemorgen LC (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00), gut fahren, die auch in ruhigen Zeiten die Schwankungen möglichst gering halten, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...