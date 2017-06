Paris - Europas Börsen haben sich am Freitag nur wenig vom jüngsten Kursrutsch erholt. Die negative Vorgabe der Wall Street, wo vor allem die Technologiewerte erneut einen Rückschlag erlitten hatten, stand deutlicheren Gewinnen im Wege. Zudem behauptete sich der Euro nach seiner mehrtägigen Klettertour auf dem höchsten Niveau seit einem Jahr, was die Exportchancen europäischer Unternehmen in Ländern ausserhalb des Währungsraums schmälert.

Am späten Vormittag schaffte der EuroStoxx 50 ein Plus von 0,25 Prozent auf 3'480,03 Punkte. Damit steuert der Eurozonen-Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...