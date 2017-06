BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sieht den Arbeitsmarkt weiter in einer guten Verfassung und voller Chancen. Sie erklärte am Freitag in Berlin, mit 2,47 Millionen habe die Zahl der Arbeitslosen einen langjährigen Tiefstand erreicht. "Die Wahrscheinlichkeit, die Arbeit zu verlieren, ist so gering wie lange nicht - dagegen sind die Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden, so gut wie selten zuvor."

Im Vergleich zu 2013 verzeichne Deutschland 2,5 Millionen mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. "Seit 2005 konnte die Arbeitslosigkeit nahezu halbiert werden - im Mai lag sie zum ersten Mal seit 1990 unter 2,5 Millionen", unterstrich die Ministerin.

Zudem sei das Angebot an offenen Stellen seit 2013 stetig gestiegen und liege heute bei mehr als einer Million. Aber Nahles betonte: "Weiterbildung und Qualifizierung sind der Schlüssel, damit die Zahlen auch in Zukunft gut bleiben."/rm/DP/stb

