Die Inflation im Euroraum bleibt weiter deutlich hinter der von der EZB angestrebten Zielmarkte von zwei Prozent. Immerhin: Mit einem Plus von 1,3 Prozent stiegen die Preise höher als von Experten erwartet.

Die Inflation in der Euro-Zone ist auf dem Rückmarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni nur noch um 1,3 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Teuerungsrate in diesem Jahr. Im Mai lag sie noch bei 1,4 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Juni sogar einen Rückgang auf 1,2 Prozent erwartet. ...

