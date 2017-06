Original-Research: OTI Greentech AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OTI Greentech AG Unternehmen: OTI Greentech AG ISIN: DE000A0HNE89 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 30.06.2017 Kursziel: 0,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OTI Greentech AG (ISIN: DE000A0HNE89) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 0,80. Zusammenfassung: Obwohl der Umsatz um 41% auf EUR8,8 Mio. gewachsen ist, hat OTI Greentech ihre revidierte Umsatzguidance von EUR10 Mio. nicht erreicht. Das Unternehmen hat auch ihr zweites Ziel, ein verbessertes EBITDA, verpasst. Stattdessen war das EBITDA unterhalb der Vorjahreszahl (EUR-2,7 Mio. vs. EUR-2,3 Mio.). Aber die Restrukturierung und Repositionierung des Unternehmens sollten in 2017E Früchte tragen. Die Übernahme von Uniservice Unisafe (USUS) wurde im Januar 2017 abgeschlossen. OTI hat das Inspektionsgeschäft ihrer Tochtergesellschaft VTT Maritime verkauft und ein Joint Venture in Westafrika initiiert. Eine Kooperationsvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions öffnet den nordamerikanischen Markt für OTIs Reinigungschemikalien. OTI hatte einen guten Jahresstart mit einem Q1-Umsatz von EUR3,1 Mio. und einem EBITDA im Break-even-Bereich. Im Juni beschloss das Management, die Verschuldung durch einen Debt-to-Equity-Swap um EUR4,2 Mio. zu reduzieren. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von EUR16 Mio. und ein leicht positives EBITDA. Wir haben unsere Schätzungen deutlich angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR0,80 (bisher: EUR1,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on OTI Greentech AG (ISIN: DE000A0HNE89). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.90 to EUR 0.80. Abstract: Although sales grew 41% y/y to EUR8.8m, OTI Greentech did not reach its revised sales guidance of EUR10m. The company also missed its second target, an improved EBITDA. Instead, EBITDA was below last year's figure (EUR-2.7m vs. EUR-2.3m in 2015). But restructuring and repositioning of the company look set to bear fruit in 2017E. The takeover of Uniservice Unisafe (USUS) was completed in January 2017. Furthermore, OTI sold the inspection business of its subsidiary VTT Maritime and initiated a joint venture in West Africa. A cooperation agreement with KMI Cleaning Solutions opens up the North American market for OTI's cleaning chemicals. OTI had a good start to the year with Q1 sales of EUR3.1m and EBITDA at break-even level. In June, management passed a resolution to reduce debt by means of a debt-to-equity swap by up to EUR4.2m. The company is guiding towards sales of EUR16m and a slightly positive EBITDA this year. We have adjusted our forecasts significantly. An updated DCF model yields a new price target of EUR0.80 (previously: EUR1.90). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15371.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

