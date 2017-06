Karlsruhe (ots) -



Seit 30 Jahren ist die Karlsruher Stadthalle das Herzstück des deutschlandweit größten innerstädtischen Kongresszentrums. Knapp 100 Kongresse, Tagungen und Konzerte sind hier pro Jahr zu Gast. Die Stadt als Eigentümerin der Halle hat nun beschlossen, 58 Millionen Euro für eine umfängliche Sanierung und Modernisierung aufzubringen. Dazu Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, die die Halle betreibt: "Die Stadthalle ist für Karlsruhe als Kongress-Destination unverzichtbar. Umso mehr freut es mich, dass der Gemeinderat entschieden hat, in die Halle zu investieren und damit den Kongress-Standort perspektivisch stärkt."



Bereits am ersten Juli 2017 starten die Bauarbeiten. Bis Ende 2019 wird die Halle für das Veranstaltungsgeschäft nicht zur Verfügung stehen.



