Innsbruck (ots) - Moderne Lebensstile erfordern neue Studienkonzepte und innovative Technologien ermöglichen neue Formen der Wissensvermittlung. Darauf antwortet das Management Center Innsbruck (MCI) mit dem neu entwickelten Masterstudium "Corporate Governance & Finance".



Der Studiengang basiert auf dem bereits am MCI gelebten Blended Learning Konzept, welches den Studierenden die selbständige Aneignung der interaktiv gestalteten Studieninhalte erlaubt. Der MCI eCampus unterstützt Sie zudem mit zeitgemäßen didaktischen Formaten wie Webcasts, Videos, Blogs, moderierten Chats, Livestreams und digitalem Studienmaterial.



Zwtl.: Innovatives didaktisches Konzept



Ein intelligenter Mix von Online Courses, Präsenzmodulen und elektronischen Medien verknüpft ein ortsunabhängiges Studium mit persönlicher Interaktion zwischen Dozenten/-innen und Studierenden. Dadurch wird die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Studium und Freizeit ermöglicht. Lehrende aus aller Welt, professioneller Online-Support, interaktive Plattformen und ein umfassendes Serviceangebot begleiten motivierte Menschen in der erfolgreichen Bewältigung des Studiums.



Zwtl.: Masterstudium Corporate Governance & Finance



Der an der Unternehmerischen Hochschule® neugeschaffene Studiengang behandelt die Kernbereiche der Corporate Governance und der Unternehmensfinanzen auf Basis verantwortungsbewusster Führung. Inhaltlich stehen Management und Kontrolle von Unternehmen, Unternehmensfinanzierung als strategisches Führungsinstrument sowie das Verständnis für regulative Rahmenbedingungen im Vordergrund. Zudem wird großes Augenmerk auf Vermittlung von gesellschaftlichen und sozial verantwortungsbewussten Managementverhalten gelegt.



Um den Anforderungen einer global vernetzten Unternehmenswelt gerecht zu werden, finden sämtliche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache statt. Absolventen/-innen dieses Studiengangs werden befähigt, Fach- und Führungspositionen in der Industrie, der Banken- und Finanzwirtschaft oder in Beratungsgesellschaften zu übernehmen.



Der Run auf das Studium hat bereits eingesetzt. Grundvoraussetzung für die Zulassung zum Master-Programm ist ein betriebswirtschaftliches Bacherlorstudium. Bewerbungen zum Studium sind bis Montag, 10. Juli 2017 möglich: www.mci.edu/bewerbung



Zwtl.: Statements: Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol: "Engagierte Menschen erhalten mit dem neuen Studiengang erstklassige Studienbedingungen und berufliche Perspektiven, die heimische Wirtschaft hervorragend qualifizierte Absolventen. Das Land Tirol investiert in Köpfe, Leistung und Innovation."



Dr. Johannes Ortner, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG: "Ich begrüße den Start des Masterstudiums "Corporate Governance & Finance" am MCI. Inhalt und Aufbau des Programms sind Garant für eine erstklassige akademische Ausbildung. Ich habe gerne mit meiner Expertise an der Entwicklung mitgewirkt."



FH-Prof. Dr. Matthias Seeler, Leiter Studiengänge Betriebswirtschaft online: "Der englischsprachige Studiengang Corporate Governance and Finance bereitet auf die steigenden Herausforderungen einer zunehmend internationalen geführten Unternehmenswelt vor und adressiert dabei wichtige regulative und finanzstrategische Aspekte. Damit werden Absolventen/-innen auf den Alltag in globalen Großunternehmen, anspruchsvollen Mittelstandsfirmen, Banken und Beratungsgesellschaften optimal vorbereitet."



MCI-Rektor Prof. Dr. Andreas Altmann: "Die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Lehr- und Forschungsangebot im Interesse unserer Studierende, Absolventen/-innen sowie der Forschungspartner und Arbeitgeber zählt zu den strategischen Zielen des MCI. Mit dem neuen Lehr- und Studienkonzepten ermöglichen wir einem breiten Interessentenspektrum ein weiteres hervorragendes Programm, welches die Vereinbarkeit von Beruf und Studium unterstreicht und motivierte Menschen auf die moderne Unternehmenslandschaft vorbereitet."



