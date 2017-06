Nach der Verabschiedung im Parlament wird das Gesetz voraussichtlich im Herbst in Kraft treten. Verbände und Organisationen fordern weiterhin Nachbesserungen, um Photovoltaik-Mieterstrommodelle wirklich attraktiv zu machen.Der Bundestag hat nach zweiter und dritter Lesung am Donnerstag das Photovoltaik-Mieterstromgesetz beschlossen. Damit ist der Weg frei für eine finanzielle Förderung von 2,2 bis 3,8 Cent pro Kilowattstunde - je nach Größe der installierten Photovoltaik-Anlage - für Mieterstrom, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag bestätigte. Der Zuschlag werde gezahlt, wenn Vermieter ...

