BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-Jun-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 29/06/2017 IE00B88D2999 14116 GBP 2940366.025 208.3002285 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 29/06/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6683627.254 17.73588733 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/06/2017 IE00B7SD4R47 73867 EUR 15588192.38 211.030533 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/06/2017 IE00B8JF9153 2426610 EUR 19817672.28 8.1668139 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/06/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8572662.553 247.8579395 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/06/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5525961.564 7.5729329 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/06/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5433850.507 447.2304944 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/06/2017 IE00B8K7KM88 3686363 USD 33483653.16 9.0831134 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/06/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6692995.385 715.29287 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/06/2017 IE00B8VZVH32 3989767 USD 18886102.31 4.7336354 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/06/2017 IE00B7ZQC614 367391567 USD 193947257.4 0.5279034 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/06/2017 IE00B7SX5Y86 100683 USD 11572673.37 114.941682 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 29/06/2017 IE00B8HGT870 533348 USD 11769345.19 22.0669154 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 29/06/2017 IE00B6X4BP29 11475 USD 1375790.273 119.8945772 Daily ETP



Boost Copper 3x 29/06/2017 IE00B8JVMZ80 310080 USD 5336498.878 17.2100712 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 29/06/2017 IE00B8KD3F05 27997 USD 2647989.52 94.581188 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/06/2017 IE00B8VC8061 116970576 USD 48235179.82 0.4123702 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/06/2017 IE00B76BRD76 276882 USD 8823829.052 31.8685543 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 29/06/2017 IE00B7XD2195 4497197 USD 16191663.56 3.6003901 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 29/06/2017 IE00B8JG1787 16215 USD 1803873.612 111.2472163 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/06/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2415157.023 42.98962304 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 29/06/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2030969.861 67.9254134 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/06/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 402804.3884 153.3324661 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 29/06/2017 IE00BBGBF313 393792 GBP 22166549.4 56.28999421 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 29/06/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2640855.31 200.2772115 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 29/06/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 282111221.3 5477.887792 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 29/06/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 137077319.5 16839.96554 Daily ETP



Boost Palladium 29/06/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 799977.8246 58.8868476 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 29/06/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 763549.1741 102.2017366 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/06/2017 IE00B94QL251 4863 USD 579449.0041 119.1546379 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/06/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 306316.1706 5.474722 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 29/06/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 127379.0287 74.9288404 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 29/06/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 661342.3317 89.4431068 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 29/06/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 477628.36 80.1793453 Daily ETP



Boost Silver 2x 29/06/2017 IE00B94QL921 7515 USD 488561.2361 65.0114752 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 29/06/2017 IE00B94QL699 14638 USD 660206.2115 45.1022142 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/06/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25478476.27 13.0678622 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/06/2017 IE00B8NB3063 454929 EUR 33759908.05 74.20918 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1488558.655 116.4756381 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13697486.39 57.552222 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 921145.1995 126.1842739 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKS8QN04 1087059 EUR 65588168.07 60.3354262 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114925.4404 139.982266 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKS8QQ35 181838 GBP 9332908.882 51.32540438 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKT09032 2500 USD 270195.7808 108.0783123 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/06/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10297918.56 77.8900285 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/06/2017 IE00BLS09N40 616725 EUR 24281913.29 39.3723512 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/06/2017 IE00BLS09P63 450820 EUR 8270461.958 18.345375 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/06/2017 IE00BLNMQS92 27221 EUR 3270004.56 120.12801 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/06/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1763040.28 39.1221631 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 29/06/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3275138.172 14.3139146 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 29/06/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1649038.394 117.1441638 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/06/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1032643.224 22.2624388 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/06/2017 IE00BVFZGH58 10810 USD 1021254.676 94.473143 Short Daily ETP



Boost Brent 29/06/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5339026.064 15.4479897 Oil ETC



Boost Gold 29/06/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2835233.65 25.5730567 ETC



Boost Natural Gas 29/06/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1230392.135 24.8734916 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/06/2017 IE00BYNXNS22 77650 EUR 4358999.699 56.1365061 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/06/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3285798.693 55.060639 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 29/06/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1492587.828 77.5209218 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/06/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 330986.8913 82.6847093 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/06/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4252453.615 85.9741542 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/06/2017 IE00BYTYHS72 447299 USD 8677755.455 19.4003462 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/06/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1860828.139 46.4545058 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/06/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4410084.26 174.2703019 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/06/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 411803.9486 37.4367226 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 29/06/2017 IE00BYTYHQ58 10783416 USD 7336140.145 0.6803169 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/06/2017 IE00BYMB4Q22 193770 EUR 28575415.11 147.4707907 ETP



