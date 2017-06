Köln (ots) - Die ehemalige Tatort-Spezialistin Yolanda McClary und die frühere Staatsanwältin Kelly Siegler haben eine gemeinsame Passion: Sie rollen Mordfälle neu auf, die vor Jahren zu den Akten gelegt wurden und versuchen, den wahren Tätern dank modernster technischer Hilfsmittel auf die Spur zu kommen. Und das mit überwältigendem Erfolg, denn im Laufe von 50 Episoden ist es den beiden Ermittlerinnen gelungen, über 20 Verhaftungen und mehr als zehn Anklagen zu erwirken. Außerdem konnten McClary und Siegler mehrere Geständnisse sowie drei Schuldsprüche erzielen - wer die beiden energischen Frauen bei ihrer nervenaufreibenden Arbeit begleiten möchte, hat bei SUPER RTL bald die Gelegenheit dazu. Ab Montag, 3. Juli zeigt der Kölner Sender Cold Justice - Verdeckte Spuren (USA 2013) erstmalig im deutschen Fernsehen.



Damit trägt SUPER RTL der wachsenden Popularität des Genres Rechnung und baut seine Programmfarbe in diesem Bereich aus. In jüngerer Vergangenheit konnten sich mit "Snapped - Wenn Frauen töten" und "Murder She solved - Frauen auf Täterjagd" in kurzer Zeit etablieren und für hervorragende Quoten am späten Abend sorgen.



