Berlin/Meerbusch (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



KYOCERA Document Solutions ist gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin in der Kategorie "Excellence in Branding" mit dem German Brand Award ausgezeichnet worden. Als "Sustainable Brand of the Year" wurde KYOCERA für seine branchenübergreifend herausragende Markenführung geehrt.



"Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind bereits seit vielen Jahren feste Bestandteile der Markenphilosophie von KYOCERA Document Solutions. Dabei gilt das Klimaschutzengagement des Unternehmens nicht nur den eigenen Produkten. Vielmehr bezieht KYOCERA mit dem Klimaschutzkonzept PRINT GREEN seine Kunden aktiv in den Prozess mit ein, regt zum Umdenken an, unterstützt, motiviert und inspiriert und geht damit in vorbildlicher Weise voraus", begründet Andrej Kupetz, Hauptgeschäftsführer des Rat für Formgebung und Juryvorsitzender des German Brand Award, die Entscheidung der Jury.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Es zeigt, dass Werte wie Nachhaltigkeit und Kontinuität in der gefühlten Schnelllebigkeit von heute eine Währung sind, die ihre Berechtigung auch in der Bitcoin-Ära hat", sagt Stefan Mauer, Abteilungsleiter Marketing, anlässlich der Preisverleihung gestern Abend in Berlin.



Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus. Über die Vergabe des German Brand Award entscheidet eine unabhängige Jury aus Markenexperten unterschiedlicher Disziplinen.



Die Wettbewerbsklassen



Vergeben wird der German Brand Award in drei Wettbewerbsklassen: "Excellence in Branding", "Industry Excellence in Branding" und "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation"



German Brand Institute - der Auslober



Initiiert wurde der German Brand Award vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Seit nunmehr über 60 Jahren verfolgt die Stiftung das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern. Das zur Stärkung der Aktivitäten auf dem Gebiet der Markenführung gegründete German Brand Institute ist mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragt.



Ziel des German Brand Institute ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibt die Stiftung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung.



Mehr über den German Brand Award: www.german-brand-award.com



Über die KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH



KYOCERA Document Solutions mit Sitz in Meerbusch ist die deutsche Landesgesellschaft eines der weltweit führenden Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Dokumentenmanagement.



Die Produktpalette umfasst neben ressourcenschonenden und langlebigen ECOSYS-Druckern und Multifunktionssystemen auch Dokumentenmanagement-Lösungen und - Services. Mit der Übernahme der Bielefelder Ceyoniq-Gruppe bildet KYOCERA mit der Plattform "nscale" die gesamte ECM-Wertschöpfungskette ab.



KYOCERA Document Solutions ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen KYOCERA Corporation.



Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie auf der Website: www.kyoceradocumentsolutions.de



OTS: KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78793 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78793.rss2



Pressekontakt: Stefan Mauer Abteilungsleiter Marketing KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 12 - 40670 Meerbusch Tel. +49 (0)2159 91 83 20 Fax. +49 (0)2159 91 8106 pr@dde.kyocera.com