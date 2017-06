Hamburg (ots) - Bewegtbild, Print und Digital: Beim "Best of Content Marketing Award 2017" zeigte TERRITORY die ganze Bandbreite inhaltsgetriebener Kommunikation. Der Marktführer für Content Communication gewann insgesamt 3-mal Gold und 15-mal Silber. Doppel-Gold ging dabei an das neue Bewegtbildformat "Porsche 9:11". Der emotional erzählte und bildstarke Beitrag über Walter Röhrls Nebelfahrt in Arganil aus dem neuen digitalen Medien-Hub des Stuttgarter Automobilherstellers wurde gleich zweimal mit dem höchsten Edelmetall ausgezeichnet.



"Unser digitales Content-Portal für Porsche zeigt die ganze Stärke emotionalen Storytellings", sagt Sandra Harzer-Kux, Mitglied des Executive Boards von TERRITORY. "Journalistisch erzählte, glaubwürdige Geschichten, die von ihren realen Darstellern leben und die Faszination für die Marke in jeder Sekunde spüren lassen. Wir freuen uns, dass nicht nur Medien, Kunden und Fans, sondern auch die Jury beim BCM davon begeistert ist."



Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde das "eve"-Kundenmagazin für Naturkost und Naturkosmetik in der Rubrik "Green Publishing", in der Publikationen mit hohem Nachhaltigkeitsfaktor geehrt werden. Eine besondere Ehre wurde dem Audi-Geschäftsbericht zuteil. Nach drei gewonnenen Goldmedaillen (2009, 2015, 2016) gab es im Rahmen des diesjährigen BCM Award für die Publikation des Automobilherstellers einen Platz in der "Hall of Fame".



Auch bei den Silber-Gewinnern zeigte sich die Stärke von TERRITORY, das gesamte Spektrum der Content-Produktion anbieten zu können. In verschiedenen Rubriken wurden Arbeiten ausgezeichnet, von Digital und Crossmedia über Bewegtbild bis hin zu "Content Excellence". Zu den Siegern zählten Arbeiten für die Lufthansa (4 x Silber, u. a. in Bewegtbild und "Content Excellence"), Lamborghini (2 x Silber, "Crossmedia B2C" und "Internationale Kommunikation"), Hornbach, Rossmann, die Deutsche Telekom, DFL Deutsche Fußball Liga, comdirect bank, Daimler, die Zurich Gruppe Deutschland sowie die EWE Aktiengesellschaft.



Der BCM Best of Content Marketing ist der größte Wettbewerb für inhaltegetriebene Unternehmenskommunikation in Europa. 2016 wurde mit mehr als 750 Einreichungen ein Anmelderekord erzielt. Seit 2003 zeichnet das Content Marketing Forum gemeinsam mit den Branchenmedien acquisa, Horizont, persönlich, CP Wissen und CP Monitor die besten Unternehmenspublikationen aus.



Über TERRITORY



TERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unter dem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten in acht Ländern den Content Value - und damit den unternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuen Unternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bis hin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf und Leistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content-Marketing, Sales-Marketing, Employer Branding, Internal Media, Word-of-Mouth- und Influencer-Marketing sowie Digital- und Social-Media-Marketing. TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, die Deutsche Bahn, EY, Hornbach, Lamborghini, Lufthansa, Miele, Nissan, Rossmann, Rewe, Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.



