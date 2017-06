Köln (ots) - Das REWE Center in Egelsbach ist für herausragende Leistungen im Verkauf und der Präsentation von Presseerzeugnissen ausgezeichnet worden. Der Großflächenmarkt gewann den Titel "Deutschlands bestes Presseregal 2017" in der Kategorie "SB-Warenhaus".



Mehr als 1.500 verschiedene Presseerzeugnisse werden auf gut 22 Metern Regalfläche angeboten. Jeder fünfte Titel sind Romane und Rätsel-Hefte gefolgt von Publikationen für Frauen und das Genre Unterhaltung. Die Gestaltung der Warengruppe ist eines der Erfolgsrezepte: Die Regale in Holzoptik sind beleuchtet. Sitze und Lesetisch, Kaffeeautomat und Palmen entschleunigen die Kunden und laden zum Verweilen ein. Da die Titel nach Themen geordnet sind, fällt die Orientierung leicht. Zwei Mitarbeiter kümmern sich in Vollzeit darum, dass das Erscheinungsbild immer perfekt und das Sortiment aktuell ist.



"Mit wechselnden, kreativen Sonderplatzierungen, Drehständern und themenbezogenen Inszenierungen machen wir immer wieder auf unser Angebot und die Neuerscheinungen aufmerksam", erklärt Marko Tasche, der als Assistent Non Food für das Sortiment mitverantwortlich ist. Mit Erfolg: Allein 2016 konnte der Umsatz zum Vorjahr um über 8 Prozent gesteigert werden. Darüber hinaus platziert das Mitarbeiterduo im gut 8.000 Quadratmeter großen REWE Center auch noch dort Presseerzeugnisse, wo die Warengruppen sich ergänzen: Kinderbücher bei den Spielwaren, Frauenzeitungen in der Leseecke der Drogerieabteilung, Zeitungen an der Heißen Theke und im Gastronomiebereich.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 18,4 Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 19 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.



OTS: REWE Markt GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108458 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108458.rss2



Für Rückfragen:



REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de