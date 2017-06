Die positiven Nachrichten des Unternehmens kommen derzeit in sehr rascher Folge. Kaum hat der australische Lithiumdeveloper Pilbara Minerals Ltd. (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) den Start des Aufbaus der Produktionsstätte bekannt gegeben, erreicht uns auch schon die nächste Frohbotschaft. Kürzlich gab das Management bekannt, dass man aufgrund der Bohrungen, die nach der definitiven Wirtschaftlichkeitsstudie vom September 2016 erfolgten, erneut die hochwertige Kategorie der Reserven erhöhen konnte. Waren es bis September 2016 noch 69.8 Mio. Tonnen mit 1.26% Li2O und 132ppm Ta2O5, so konnten nun die Reserven um 15% auf 80.3 Mio. Tonnen mit 1.27% Li2O, 123 ppm Ta2O5 und 1.08 % Fe2O angehoben werden. Im Detail zeigt die neue Grafik den aktuellen Gesamtstand der gebildeten Reserven. Abb1: Überblick der aktuellen Reserven, Quelle: Pilbara Minerals Wie bereits vermeldet wurde, plant Pilbara Minerals seinen Produktionsstart mit einer Jahreskapazität von 2 Mio. Tonnen an zu verarbeitendem Erz. Das Unternehmen ist aber auch parallel dazu bereits in Aufbereitung einer möglichen zweiten Ausbaustufe mit 4. Mio. Tonnen Jahreskapazität. Durch die nun erhöhten Reserven überprüft man aber auch die Möglichkeit die zweite Ausbaustufe gleich auf 5 Mio. Jahrestonnen anzuheben. Man geht nämlich davon aus, dass man eine weitere Erhöhung der Ressourcen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...