Der F1-Boss mit Dr. Helmut Marko und Gerhard Berger am Montag, den 3. Juli, bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7"; ServusTV überträgt in Deutschland ab 22:15 Uhr



Salzburg/Wals (ots) - Die Formel 1 befindet sich nach dem spektakulären Eigentümerwechsel im vergangenen Winter im Umbruch. Wohin entwickelt sich die Königsklasse? Welche Baustellen muss der neue Eigentümer Liberty Media angehen? Was soll sich in der Zukunft ändern? Und wie findet die größte Rennserie der Welt zurück in die Erfolgsspur? In "Sport und Talk aus dem Hangar-7" enthüllt Stargast Chase Carey, der neue Geschäftsführer der Formula One Group, am Montag ab 22:15 Uhr bei ServusTV erstmals ausführlich im deutschsprachigen Fernsehen seine Zukunftsvisionen und spricht mit Dr. Helmut Marko und Gerhard Berger über das schwierige Erbe der nicht unumstrittenen Ecclestone-Ära.



Zwtl.: Formel 1: Auf Duell gebürstet



Wenige Tage vor dem Grand Prix von Österreich am 9. Juli in Spielberg schlagen die Wellen vom letzten Rennen in Baku weiterhin hoch. Hat Sebastian Vettel den Bogen überspannt? Ist der Teamkollege wirklich der härteste Gegner? Gastgeber Andreas Gröbl klärt mit Toro-Rosso-Racer Daniil Kvyat die brennendsten Fragen zum erbittert ausgetragenen Titelfight auf.



Zwtl.: Im Bann der großen Wände



Mit 75 Jahren durchsteigt Alpinisten-Urgestein Peter Habeler die Eiger-Nordwand - gemeinsam mit Ausnahmekönner David Lama. Im Hangar-7 berichten zwei Grenzgänger von immer neuen Herausforderungen in der Vertikalen und wie jede Bergsteiger-Generation ihren eigenen Stil zu finden versucht.



"Sport und Talk aus dem Hangar-7" Montag, 3. Juli 2017, ab 22:15 Uhr bei ServusTV



Moderation: Andreas Gröbl



Die Themen: - Talk: Die Zukunft der Formel 1 - Formel 1: Großer Preis von Österreich - Bergsteigen: Zwei Grenzgänger am Eiger



Die Gäste: Chase Carey (F1-Geschäftsführer, Liberty Media) Dr. Helmut Marko (Motorsportberater, Red Bull Racing) Gerhard Berger (10-facher GP-Sieger) Daniil Kvyat (F1-Pilot, Scuderia Toro Rosso) Roger Benoit (F1-Reporterlegende) Peter Habeler (Everest-Erstbersteiger ohne künstlichen Sauerstoff) David Lama (Alpinist und Sportkletterer)



