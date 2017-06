München (ots) -



Die ARD Quiz App ist eine einzigartige Plattform, die für Quiz- und Showformate der ARD attraktive Interaktionsmöglichkeiten für die Zuschauerinnen und Zuschauer bietet. Los geht's mit "Wer weiß denn sowas XXL" am morgigen Samstag, 1. Juli 2017, um 20:15 Uhr im Ersten und dann ab 3. Juli montags bis freitags um 18:00 Uhr mit der neuen Staffel "Wer weiß denn sowas?".



Mit der ARD Quiz App können die User während der Sendung live mitraten und gewinnen. In den kommenden Wochen werden zusätzliche Angebote freigeschaltet. So können die User dann Freunde zum Duell herausfordern oder gegen Elton und Bernhard Hoëcker antreten. Die Plattform wird schrittweise um weitere Quiz- und Showformate der ARD erweitert.



Die ARD Quiz App steht in den App Stores (iTunes und Google Play) zum kostenlosen Download bereit.



